США хочет «наказать» Венгрию за нежелание поддерживать политику Запада

Об этом написал интернет-ресурс Будапешта "444".

Согласно источнику, в офисе Вашингтона рассматривают возможности для введения ограничительных мер "в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц".

Другие подробности по этой теме не приводятся.

Как полагает автор статьи, вероятно, будут введены меры, подобные запрету на въезд в Соединенные Штаты, которые уже имели место в 2014 году.

Тогда Белый дом поступил таким образом в отношении некоторых граждан Венгрии, которых подозревали в коррупционных действиях.