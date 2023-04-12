Жена экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Макарова избила шестилетнего мальчика

Инцидент произошел в одном из кафе, куда горожанка пришла с сыном Даней и друзьями мальчика. Здесь же отдыхала Елена - жена бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Константина Макарова, сообщает Супер.ру.

Издание со ссылкой на SHOT уточняет, что Макарова пила спиртное. Неожиданно женщина стала оскорблять мальчика, который сидел напротив - из-за того, что дети вели себя шумно.

Мама Дани заступилась за сына, и словесный бой превратился в рукопашный. Охранники сразу же вывели мать ребенка из кафе, и обидчица осталась с 6-летним Даней один на один, и - ударила мальчика.

Она душила меня и била шапкой. Держала за капюшон, и била. Она говорила: "Больше никогда не попадайся мне на глаза", — рассказал пострадавший.

Мама мальчика обратилась в полицию. По ее словам, у ее сына после нападения жены хоккеиста остались ссадины и ушибы, он травмирован и психологически.

Даня подтвердил версию мамы, показав царапины на шее. Елена это обвинение отвергает: