Кофе категорически не рекомендуется пить на голодный желудок

Выпитый с утра натощак кофе вызывает дискомфорт в желудке. Желудок первым принимает на себя удар и выделяет соляную кислоту, чтобы переработать поступившую в него жидкость.

Также кофе натощак нарушает циркадный ритм, уменьшая уровень гормона кортизола в крови. А кортизол необходим человеку, чтобы с утра чувствовать себя активно и бодро.

Кроме того, кофе, выпитый с утра на голодный желудок, выводит из организма важные минералы. Речь идет о кальции, калии и магнии.

С другой стороны, кофе обладает и многими положительными свойствами. Он содержит полезные минералы, витамины, два десятка полезных аминокислот.

Также напиток стимулирует усвоение нейронами питательных микроэлементов, в частности, глюкозы. А входящий в его состав тианин усиливает выработку дофамина - гормона, который вызывает у людей чувство радости.

Поэтому пить бодрящий кофе нужно и можно, но только не на пустой желудок.