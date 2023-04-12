Чулпан Хаматову подозревают в незаконном переводе 1 млрд российских рублей из фонда артистки «Подари жизнь»

Российская актриса Чулпан Хаматова - одна из соучредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». Как уточняет Вумен. ру, фонд помог спасти тысячи детских жизней.

Артистка никогда не скрывала: этот проект важен для нее, потому и после спешного отъезда из РФ она продолжила работать в фонде удаленно.

Сегодня, помимо работы в театрах Риги и других городов мира, Чулпан ищет оборудование, медикаменты и другие необходимые вещи и препаратаы для помощи детям и их родителям.

При этом недавно актриса опять угодила в скандал - на сей раз он связан с благотворительной деятельностью звезды. Хаматову обвинили в незаконном переводе средств из ее же фонда «Подари жизнь». Информация об этом появилась в Сети.

Есть информация, что актриса через подставные фирмы, по обманным схемам, сумела вывести 1 миллиард рублей из своего фонда «Подари жизнь», — передает слова своего источника сайт «Царьград».

Официально это не подтверждено: директор фонда не делал заявлений, сама Хаматова эту ситуацию тоже никак не комментировала.

Позиция актрисы в целом отразилась на работе организации: некоторые из-за этого перестали делать пожертвования.