Александр Балуев объяснил, почему Том Круз завидует Юлии Пересильд и Климу Шипенко

В День космонавтики 12 апреля в Росии состоится премьера космической кинодрамы «Вызов», сообщает КП.

Согласно сценарию, находящийся на орбите космонавт Олег Богданов нуждается в срочной операции, которую нужно делать прямо на МКС, чтобы он не погиб. Для того, чтобы провести первую в мире хирургическую операцию в космосе, на станцию летит торакальный хирург Женя, которую играет актриса Юлия Пересильд.

Конечно, сюжет фильма придуман, однако полет к звездам актрисы и режиссера Клима Шипенко был очень даже реальным.

Они снимали кино в условиях невесомости. Такую возможность актрисе и режиссеру обеспечили Первый канал, Госкорпорации «Роскосмос», «Главкосмос», а также студии Yellow, Black and White.

20-го апреля первая в истории кинематографии полнометражная картина, съемки которой режиссер и актриса вели в космосе, выходит в широкий прокат.

В фильме заняты реальные космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров. В ленте также сыграли актеры Александр Балуев, Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина.