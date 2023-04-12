Кристина Орбакайте анонсировала песню в поддержку Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте 12 апреля в личном блоге анонсировала выход своей новой песни. Певица посвятила композицию своей матери и назвала «Алла будет петь».
Как сообщает СтарХит, поклонники услышат ее 14 апреля.
Алла Пугачева давно покинула большую сцену и сегодня живет в Израиле. 73-летняя Примадонна за границей ведет активный образ жизни. Она посещает концерты Лаймы Вайкуле, Манижи и иных известных персон, выступающих в Тель-Авиве.
В свое время Пугачева была в России символом целого поколения. Некоторые исполнительницу за отъезд нещадно критикуют, некоторые - поддерживают.
Когда у меня спрашивают про отъезд Аллы Пугачевой, я отвечаю: «Я молюсь за нее. Постоянно». Потому и не побежала ее осуждать в общем хоре, и никогда этого не сделаю.
Вы займите это место, пройдите тот путь, и я посмотрю, как вы себя поведете, — отмечала певица Ольга Кормухина, являющаяся патриоткой РФ.