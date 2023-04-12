Кристина Орбакайте анонсировала песню в поддержку Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте 12 апреля в личном блоге анонсировала выход своей новой песни. Певица посвятила композицию своей матери и назвала «Алла будет петь».

Как сообщает СтарХит, поклонники услышат ее 14 апреля.

Алла Пугачева давно покинула большую сцену и сегодня живет в Израиле. 73-летняя Примадонна за границей ведет активный образ жизни. Она посещает концерты Лаймы Вайкуле, Манижи и иных известных персон, выступающих в Тель-Авиве.

В свое время Пугачева была в России символом целого поколения. Некоторые исполнительницу за отъезд нещадно критикуют, некоторые - поддерживают.