Диетолог Разаренова перечислила продукты, которые можно смело есть на ночь

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова перечислила продукты, которые можно смело употреблять на ночь, сообщает Рамблер со ссылкой на Sputnik.

По словам эксперта, лучше на ночь вообще не есть, так как организм в большом количестве энергии в период сна не нуждается. Если все-таки захотелось есть, надо пересмотреть свой дневной рацион.

Голод, как правило, сигнализирует, что организму не хватает определенных компонентов.

В качестве вечернего питания под запретом специалист назвала углеводную пищу, потому что она дает большой прилив энергии. И эта энергия никуда не тратится и потому переходит в жир.

Если чувство голода не проходит, необходимо есть продукты с "правильными" жирами и белком. Александра Разаренова посоветовала на ночь употреблять костный бульон, язык, семечки, яйца, орехи, авокадо или травяной чай.