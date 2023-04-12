Пекин объявил зону над северным Тайванем бесполетной из-за своей «космической деятельности»

«Китай в одностороннем порядке ввел запретную для полетов зону в зонах схождения многих международных маршрутов на основании космической деятельности», — заявили в министерстве, добавив, что закрытие зоны продлится 27 минут, с 9:30 до 9:57 по местному времени в воскресенье.

Бесполетная зона не связана с учениями, поскольку тайваньское министерство заявило, что Пекин установит ее в «зонах схождения многих международных маршрутов».

Первоначально Пекин объявил о закрытии на три дня, но позже изменил свои планы после возражений Тайбэя.