Пересильд работает над написанием книги о своих съемках в космосе

Юлия Пересильд взялась за написание художественной книги о съемках в картине "Вызов", съемки которого проходили на МКС.

Звезда экрана озвучила название своего произведения "Это космос, детка", признавшись, что эта фраза принадлежит космонавту Олегу Новицкому, которую он произнес на борту МКС.

Пересильд рассказала, что этими словами Новицкий пытался успокоить ее и режиссера картины Клима Шипенко, когда станция стала внезапно переворачиваться, а кинодеятели не на шутку испугались.

Сюжет фильма повествует о враче, которая вынуждена лететь в космос и в условиях невесомости выполнить первую в мире операцию на корабле, чтобы спасти одного из членов экипажа.

Юлия обошла в рамках кастинга на эту роль 3 000 конкуренток.

В космосе Пересильд и Шипенко провели 12 дней, вернувшись на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким 17 октября 2021 года на корабле "Союз МС - 18" Ю.А. Гагарин".