Садовод-эксперт разъяснил, что сажаем в апреле, а что - лучше в мае

Ориентируемся на погодные условия и на свои потребности. Если нам нужен урожай, который мы будем употреблять свежим и сразу, то сажать надо в более ранние сроке.

Если мы хотим сделать запасы к зиме, то лучше сажать попозже.

Сорта тоже выбираем разные для разных задач. Есть скороспелые и с поздним сроком созревания.

Скороспелки сеем очень рано, но с ориентером на готовность почвы, она должна успеть прогреться. В теплицу можно сеять еще раньше, уже в конце марта.

Так поступаем с редисом, шпинатом, ранней капустой, пекинской капустой и некоторыми другими зелеными овощными культурами.

Когда снег сошел, можно высевать все указанные культуры в открытый грунт, чтобы получить весенний и летний урожай.

Редис, шпинат, разные виды салатов высеваем еще до прихода мая, чтобы они не дали стрелку.

В апреле также можно посадить для летнего употребления в пищу морковь, свеклу, подбирая подходящие по срокам сорта.

При этом поливами не увлекаемся. После снега в земле сохранилось много влаги.

Хорошие ранние сорта сладкой моркови: Карамелька, Детская сладость, Витаминная 6, Без сердцевидная Лонге Розе, Шантане 2461. Они созревают за 80-100 дней.

Ранние сорта сладкой сочной свеклы: Бордо 237, Несравненная А463, Червона Кула.

Если нужен урожай для зимнего хранения, подбираем сорта с хорошей лежкостью и длительным сохранением вкусовых качеств.

Долго лежать могут сорта моркови Осенний король, Королева осени, Московская зимняя А515.

Чтобы понять, когда посеять овощи для хранения зимой, выбираем примерную желаемую дату созревания урожая и соответственно уборки на хранение.

Потом отсчитываем от этой даты в обратном порядке срок созревания, получаем оптимальную дату посадки.