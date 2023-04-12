Задать перцу ускорение: какие меры обеспечат фантастический урожай этой культуры

Когда и какие манипуляции нужно применять, чтобы получить хороший урожай перца?

Подкормить в период цветения

Для этого внести органическую подкормку. В идеале - на основе навоза. Для этого взять 1 кг навоза (либо полкило птичьего помета), добавить 2 ст.л. суперфосфата (или сернокислого калия, монофосфата) на 10 л воды. Перемешать, дать настояться 5 дней. Перед внесением разбавить водой в соотношении 1:10.

Растение также нуждается и в минеральной внекорневой подкормкой. Ее надо вносить спустя две недели после органической. Для этого 20-25 г кальциевой селитры развести в 10 л воды, перемешать. Опрыскивать по листьям. Кроме всего прочего, это будет хорошей мерой защиты от вершковой гнили.

Помочь в опылении

Для этого привлечь пчел, опрыскав растение раствором борной кислоты. Чтобы приготовить средство, нужно 100 г сахара и 2-3 г борной кислоты развести в 1 л воды, размешать. Опрыскать по листьям.

Заложить отличный вкус

Для ускорения созревания урожая во время плодоношения присыпать грунт древесной золой (из расчета 300 г на 1 кв. м). Подкормку провести дважды - с интервалом в 10 дней.

Затем подкормить перцы комплексным органическим удобрением.