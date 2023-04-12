Огородник со стажем рассказал о болезнях, которым подвержены огурцы

Рассказываем, с какими болезнями можно столкнуться при выращивании огурцов на даче.

Корневая гниль. Возникает из-за переувлажнения грунта, избыток влаги вызывает загнивание корня и ослабление куста.

Ведет к корневой гнили и повышенное содержание солей в грунте.

Мучнистая роса. Бывает при холодном, сыром лете. Возбудитель - грибок, он сразу губит цветки, потом идет на стеблевую часть и в итоге уничтожает все растение.

Есть еще ложная мучнистая роса, иными словами пероноспороз огурцов. Зооспоры просачиваются в листовую пластину. Болезнь атакует не только огурцы, но и тыквы, и кабачки тоже.

Чтобы постоянно не мучаться с огуречными болезнями, старайтесь выбрать устойчивые сорта, которые проверены и надежны, например, Крохотуля, Гармонист, Лилипут.