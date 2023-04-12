Рапсовое масло против мучнистой росы: это средство защитит от вредителя весь огород

Мало кто знает, но рапсовое масло - эффективное средство борьбы с вредителями и болезнями, причем для многих культур.

Как его применять? Некоторые разводят с водкой, однако эксперты так поступать не советуют. Раствор нужно готовить на основе воды.

Для этого 100 г рапсового масла развести в 10 л воды. Во время обработки необходимо время от времени встряхивать емкость с раствором, чтобы масло не собиралось на поверхности воды.

Опрыскивать кабачки, тыкву, огурцы и другие растения с момента высадки рассады и до завершения сбора урожая - в среднем раз в две недели. Масляная пленка создаст преграду и не позволит спорам внедриться в листья растений.

Кроме того, подобный раствор губителен и для насекомых: он закупоривает у них дыхальца, и вредители погибают.