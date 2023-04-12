Садовод-эксперт назвал сорта огурцов, которые не боятся болезней

Крохотуля относится к партенокарпическим гибридам. Его выращивают в теплице и под пленкой. По мнению многих садоводов, Крохотуля радует урожаем при любой погоде в любом регионе.

Один узел дает до двух плодов. Они вырастают ровненькие, аккуратные, массой до 90 г. Зреют дружной командой. Отлично идут на засолку, вкусно есть свежими.

Лилипут лучше всего подходит для выращивания корнишонов и пикулей. За 42 дня даст вам отличный урожай, растить его можно и в тепличке и на улице в грунте.

Тоже партенокарпический гибрид женского типа цветения. Один узел завязывает до 10 завязей. Получаются огурчики в форме вытянутого цилиндра до 9 см, вес - около 80 г.

Не боится болезней и Месье Оливье. Гладкий огурец, дает выраженный огуречные аромат. Плодоносит через 40 дней, не нуждается в опылении.

Плоды растут до 18 см, сочные, сладковатые на вкус. Кожица нежная, не толстая, гладкая. Можно выращивать в парнике, теплице, в Открытом грунте.