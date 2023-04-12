Грецкий орех в средней полосе при правильном уходе отлично растет и шикарно плодоносит

Прежде всего, нужно выбрать правильное место для ореха. В идеале это должно быть солнечное, хорошо проветриваемое место. Желательно - дальше от дома, чтобы его листья не забивали водостоки.

Грецкий орех сажать можно и весной, и осенью. Для этого под перекопку надо на 1 кв. м площади внести 2 ведра навоза, 1 кг золы, 100 г суперфосфата.

Дно посадочной ямы не позже, чем за неделю до посадки заполнить смесью плодородной почвы с перегноем - из расчета 1:4. Кроме того, туда же добавить по 20 г калийных и фосфорных удобрений.

Корни саженца перед посадкой необходимо обработать раствором биостимулятора (Цирконом). Корневая шейка при посадке должна быть на уровне грунта. Также надо учесть, что более темная часть ствола должна быть развернута на юг.

Молодое деревце в сезон нужно поливать раз в 2 недели - из расчета 3 л воды на 1 кв. м. Приствольный круг желательно замульчировать скошенной травой, на зиму - органикой слоем в 12 см.

Под плодоносящее дерево весной нужно внести под перекопку около 300 г аммиачной селитры, после сбора урожая - 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли (из расчета на 1 кв. м). Раз в три-четыре года мульчировать землю под деревом перепревшим навозом (в среднем внести 4 кг).