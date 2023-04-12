Садовод с опытом рассказал о правильной посадке сливы весной, чтобы было много плодов

Помните, высаживать дерево нужно до того, как на нем начнут распускаться почки. И к тому же на улице уже должно быть достаточно тепло - не ниже плюс пяти градусов.

Важно, чтобы и ночью заморозков тоже не было. Саженцы с открытой корневой системой сажают в сад после таяния снега, даже если грунт еще не прогрелся и не подсох.

Смотрим на погоду: ели нет верта и облачно, это лучшее время для посадки. Делайте это рано утром или поздно вечером.

Если вы доверяете лунному календарю, то лучшие дни для посадки сливы - это 17-18 апреля, 6-9 мая, а также 13-15 и 17 мая.

Место должно быть такое, где будет много света и тепла. Тогда и плодов у вас тоже будет много. Вот сквозняков дерево не терпит и будет страдать.

Самая хорошая почва - рыхлая, плодородная, ориентируемся на нейтральный уровень кислотности.