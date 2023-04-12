Дачник со стажем объяснил, как правильно разводить гербициды, чтобы не потерять эффект от обработки

Если вы делаете ошибки при обработке, эффект может сойти на нет. Одна из грубейших ошибок при использовании гербицидов - разведение препарата в металлической таре.
После этого высоких результатов от обработки не ждите.
Также нельзя во время проведения процедуры есть, пить, курить. Надевайте перчатки и защитные маски, чтобы не навредить здоровью.
Одежда должна быть такая, чтобы закрывала тело по максимуму. Такая же закрытая обувь и головной убор завершают комплект.
Раствор делаем прямо перед использованием, хранить его нельзя, применяем только свежим. В обратном случае эффект будет падать.
Соблюдаем инструкцию, для однолетник растений будет одна дозировка, для многолетников - другая. Это важно, иначе опять-таки вы получите не тот эффект, которого ждали.