Дачный эксперт научил бороться с клещами и показал простой эффективный способ

Рассказываем, как позаботиться о себе и защититься от клещей.

Зацепить этого опасного паразита можно повсюду, не только в лесной чаще или кустарнике, но и в высокой траве дачного или садового участка.

Сейчас, в апреле, самое время начать продумывать меры защиты.

Помогают отпугнуть клеща некоторые растения, которые можно выращивать летом на даче. Например розмарин, хризантем, пижма, кошачья мята.

В этот же список вносим герань, бархатцы, лаванду, плектрантус. Можно также купить готовые препараты с эфирными маслами этих растений в аптеке.

Следите за чистотой участка, убирайте старый мусор, ветки, палки, держите газон подстриженным и аккуратным. Тогда можно снизить риск появления клещей на своем огороде.