Знающий садовод рассказал основные правила ухода за брокколи для дачников без опыта

Поливайте капусту раз в 1-2 дня. Когда выпадают жаркие дни, можно делать это каждый день.

Обязательно делаем подкормки. Первый раз через две недели после высаживания. Разводим коровяк: 1 кг на 10 л воды.

Вторую подкормку вносим после первой, спустя две недели. Третью делаем на базе минеральных составов, вносим в период перед формированием завязей.

Кроме подкормок важно вовремя обрезать центральную головку. Эту процедуру тоже потом сопровождаем подкормкой, чтобы сразу пошли расти боковые побеги.

Для брокколи ранних сортов рекомендован срок хранения до 12 дней. Чтобы капуста лежала дольше, берем сорта с поздним созреванием.

Сбор урожая будет в октябре. Тогда брокколи лежать будет три месяца, если соблюдается температурный режим от 0 до +4.