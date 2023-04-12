Милиция задержала учительницу из Могилева прямо во время урока

В белорусском городе Могилев стражи порядка ворвались на урок в школе и "взяли" ошеломленную учительницу, о чем сообщает MAYDAY(противозащитная организация) в Телеграме.

По сведениям структуры, это произошло в СШ №43, а имя педагога пока не озвучивается.

После задержания "несчастную" доставили в КГБ РБ, допросив на предмет подписанного ею в 2020 году письма против насилия со стороны сотрудников милиции, записав видео с ее участием.

Известно, что после этого сотрудницу учреждения образования отпустили.

Ранее стало известно, что витебчан, которые были оштрафованы по административным статьям, в массовом порядке вызвали в прокуратуру.

Во время допроса у жителей Витебска интересовались, не поддерживают ли они какие-либо связи с экс-кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской.