Знающий садовод объяснил, как разводить Фитоспорин, чтобы не уменьшить эффект

Фитоспорин предупреждает бактериальные и грибковые болезни растений. Также его можно использовать для лечения уже пораженных огородных культур.

С помощью Фитоспорина можно стимулировать образование и рост корневой системы, черенков. Раствором обрабатывают семена перед посевом.

Фитоспорин полезен для растения в любую фазу развития: будь то взрослое растение или молодой саженец. Препарат безопасен, так как н содержит вредных химических соединений.

Фитоспорином можно пользоваться как подкормкой, для дезинфекции посадочного материала и почвы.

Чтобы не потерять нужный эффект, разводите раствор правильно. Берем только отстоянную воду, или собранную после дождя, можно снеговую.

Для профилактики нужен один грамм порошка и два литра воды. Готовим перед применением (разводим и настаиваем пару часов), хранить готовый состав нельзя - он лишится эффекта.

Опрыскиваем растения.

Фитоспорин-М паста разводим с водой: на 100 г препарата нужно 200 мл воды.

Потом на основе этого базового раствора готовим уже необходимый рабочий раствор, который будет разным для разных задач.