Опытный садовод рассказал, как ухаживать весной за персиком, чтобы урожай радовал

Сначала убираем укрытие, которое осталось с зимы. В первые весенние деньки можно побелить стволы, если вы не делали это осенью.

Дальше надо проводить обрезку. Персики обрезаем на начальном этапе бутонизации, когда почки уже почти раскрыты.

Именно в этот момент дачник может объективно оценить состояние дерева после пережитой зимовки.

Удобряем персик в ранние дни весны азотосодержащими препаратами. Можно применить мочевину, азот также есть в органических удобрениях, таких как птичий помет, перегной.

До того как дерево зацветет, незадолго надо успеть внести калий и фосфор. В процессе цветения не забудьте про бор, тут нужна внекорневая подкормка.

В весенний период также рекомендуется обработать деревья от вредителей и болезней.