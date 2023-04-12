Опытный садовод объяснил, почему лишайник в саду - это плохо

Существует два известных в среде садоводов утверждения о лишайниках: первое - они живут в чистом месте, второе - деревьям жить не мешают.

И то, и другое можно оспорить. Если присмотреться, встретить лишайники можно повсюду, и часто они попадаются на глаза в зоне рядом с проезжей частью, которую чистой никак ни назовешь.

Или в промышленной зоне, возле заводов и фабрик. Вряд ли там идеальная экология.

Второй момент, насчет вреда растениям. Дереву он на первый взгляд действительно не мешает, но это на первый взгляд.

Вредное действие лишайника не заметно сразу, он делает свою работу исподтишка, медленно, но верно.

Засохшие корочки на коре в дождливую погоду набухают, напитываются влагой, как губка. Потом эта влага передается коре, она намокает.

Влажная среда - рассадник патогенного грибка. Также лишайник часто становится убежищем для вредителей огорода - клещей, гусениц, бабочек, личинок.

О губительном влиянии лишайника можно судить по деревьям в лесу, на которых он поселился. Деревца со временем чахнут, слабеют, превращаются в труху и погибают.

Убрать лишайник в саду можно скребком и железным купоросом. Разводим 50 г в литре воды, опрыскиваем зараженные участки.

Через неделю лишайник погибнет, и тогда счищаем его железной щеткой или жесткой синтетической мочалкой.