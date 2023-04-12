Самый старый практикующий врач в мире рассказал секрет долгой и здоровой жизни

Книга рекордов Гиннесса назвала его самым старым практикующим врачом в мире. Такер совсем недавно перестал принимать пациентов, но он по-прежнему обучает ординаторов в Благотворительном медицинском центре Святого Винсента в Кливленде, штат Огайо, и ходит на работу два раза в неделю.



"Я смотрю на пенсию как на врага долголетия", - сказал Такер в интервью TODAY во время недавнего видеозвонка. У него есть компьютер и смартфон, и он намерен идти в ногу с технологиями.



"Я думаю, что, выйдя на пенсию, можно столкнуться с потенциальным увяданием и оказаться в доме престарелых. Мне нравится оставаться живым и работать... Это восхитительная работа. Каждый день я узнаю что-то новое".

Такер родился 10 июля 1922 года в Кливленде. Когда его семья собралась, чтобы отпраздновать его 100-летие в прошлом месяце, он получил "дар КОВИДа" от одного из своих родственников, который, по его словам, обнимал и целовал его, но быстро поправился и чувствовал себя прекрасно.

"Наследственность и семейная история долголетия - это здоровое начало. Однако оно должно быть подкреплено умеренностью в питании, алкоголе и счастье", - пояснил Такер в своей записи в Книге рекордов Гиннесса.

