Ученые из Университета Иллинойса назвали основной фактор развития артрита

Исследователи проанализировали влияние заболевания на распад гиалуроновой кислоты и на состав суставной смазки.

Ученые обнаружили, что разрушению хряща при остеоартрите способствует не только механический стресс, но и изменение состава синовиальной жидкости.

Исследования показали, что в суставной смазке снижаются концентрация гиалуроновой кислоты и ее молекулярная масса.

Это уменьшает способность смазки создавать пленку на хрящевой поверхности, а при отсутствии такой пленки износ хряща ускоряется.

По мнению ученых, выявленные факторы развития артрита могут использоваться в диагностике заболевания.