Ученые Каролинского института нашли молекулу, по которой можно предсказать болезнь Альцгеймера до ее начала

Авторы исследования исходили из того, что при данном заболевании начинается гибель нейронов головного мозга из-за чрезмерного накопления двух видов белков.

Между этими белками и сахарами гликанами есть определенная связь. Новое исследование показало, что при определенном уровне гликанов риск развития болезни Альцгеймера вдвое выше.

Ученые установили, что по содержанию молекул гликанов в крови можно предсказать заболевание за 10 лет до его начала.

Лечение болезни Альцгеймера на начальной стадии позволяет добиваться хороших результатов.