Ученые Чжэцзянского университета научились лечить бессонницу цифровой психотерапией

В исследовании участвовали 4052 пациента, проходившие лечение от бессонницы с помощью такой терапии, лекарственных препаратов, их сочетания.

Качество их сна оценивалось по Питтсбургскому индексу. Как выяснилось, пациенты, получавшие цифровую терапию, стали лучше спать уже в первые три месяца.

Но самые лучшие результаты продемонстрировала комбинация терапии с приемом лекарственных препаратов.

Ученые отмечают, что цифровая терапия дает хорошие результаты в лечении бессонницы, однако требует дальнейшего изучения.