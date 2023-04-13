Политолог Колташов объяснил закрытие АЭС в Германии англосаксонским планом деградации ФРГ

По его словам, это связано с англосаксонским планом по деградации ФРГ, который уже воплощается в жизнь.

Политолог отметил, что Германия отказалась от дешевых российских энергоносителей, а теперь закрывает атомные электростанции.

Он напомнил, что после Первой и Второй мировой войны планировалось превратить Германию в сельскохозяйственную страну, и сейчас США реализуют этот план.

По мнению Колташова, Соединенные Штаты пытаются остановить развитие Германии и не допустить воссоединения немецкой промышленности с российскими ресурсами.