Pew Research Center: большинство американцев негативно относятся к Китаю

Об отрицательном отношении к КНР заявили 83% респондентов. Количество людей, крайне негативно воспринимающих Китай, выросло на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом до 44%.

40% опрошенных американцев назвали Китай врагом Соединенных Штатов. Год назад показатель был на 13 процентных пунктов ниже.

Среди всех опрошенных 62% сказали, что партнерские отношения Китая и России опасны для США.

Напряженность между Китаем и Тайванем беспокоит 47% опрошенных. Это на 19 процентных пунктов больше, чем 2 года назад.