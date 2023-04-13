Politico: Германия изменила план легализации каннабиса после консультаций с Еврокомиссией

Обновленный план уже представлен министром здравоохранения страны Карлом Лаутербахом.

Первым шагом в реализации этого плана станет разрешение продажи каннабиса в рекреационных целях только участникам специальных клубов.

Впоследствии могут заработать коммерческие сети поставок. Планом предусмотрена легализация хранения каннабиса в количестве до 25 г и разрешение на его выращивание в домашних условиях.

Вступление в «каннабис-клубы» будет возможно с 18 лет. Каждый такой клуб, состоящий максимум из 500 членов, сможет выращивать каннабис и распространять его в пределах клуба.

Граждане смогут покупать до 25 г каннабиса за раз, но не более 50 к в месяц. До 21 года можно будет покупать только по 30 г каннабиса за месяц.