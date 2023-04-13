В США вводится новый пакет антироссийских санкций, направленных на физлиц и юрлиц РФ

05:38 2023-04-13

Министерство финансов США расширило список лиц, попавших под санкции. В него включили свыше 30 физических лиц Рф и примерно 90 юридических лиц. Информация передана ТАСС.

Минфин США вводит очередные санкции, теперь они будут действовать против 30 физических лиц и 90 юридических лиц РФ.

Черный список пополнили российский вице-премьер Марат Хуснуллин, "Мегафон", "Металлоинвест", ЧВК "Патриот", "Юнармия".

Также В США ввели ограничения против отдельных граждан Венгрии и Кипра, на острове под санкции попали некоторые предприятия.

Ранее Энтони Блинкен, госсекретарь США сделал заявление о том, что санкции против России будут продолжаться, пока она не поменяет свою политику.
 