Алейник: надо «незамедлительно объявить перемирие» в Украине и остановить гибель людей

Сергей Алейник сообщил представителям СМИ по завершении заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии в Будапеште по экономическому сотрудничеству: Беларусь и Венгрия - сторонники мира.

Алейник считает причины начала конфликта сложными и комплексными, он уверен, что "ситуация спровоцированная и раздувается усилиями США".

Они получают от этого прибыль, дивиденды и преимущества, а все остальные несут издержки.

Министр акцентировал внимание на огромных человеческих потерях, к которым ведет продолжающийся конфликт.

Поэтому позиция Минска однозначна - надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры. Чем раньше - тем лучше. Беларусь, как и Венгрия, - на стороне мира.

Сергей Алейник добавил, что во время перемирия обе враждующих стороны не должны перемещать, перегруппировывать, перенаправлять свои войска и вооружение.

Белорусский политик отметил, что Минск всегда старался сделать все возможное для снижения эскалации конфликта и будет продолжать действовать в этом направлении.