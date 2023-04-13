Иван Ургант заявил о возвращении на Первый канал

Иван Ургант после приостановки передачи «Вечерний Ургант» не появлялся на ТВ. Ведущий посещал лишь небольшие мероприятия, но 12 апреля пришел на премьеру фильма «Вызов», и сделал там неожиданное заявление.

44-летний шоумен более года не стремился к публичным встречам с публикой, потому журналисты пытались узнать о его планах по поводу карьеры, сообщает СтарХит.

Главной темой было возможное возвращение артиста на Первый канал. Он ответил утвердительно:

Конечно, вернусь.

Правда, когда именно зрители смогут увидеть его в эфире «Вечернего Урганта», не уточнил.

Как уточняет издание, когда программа звезды оказалась на паузе, Иван не стал терять время даром, и стал продвигать музыкальную карьеру.

Ургант более 10 лет выступает под псевдонимом Гриша Ургант. Артист заявил, что в конце апреля полетит в Турцию, чтобы выступить там.

Иду к вам, люди! — анонсировал он выступление. В концерте также будет участвовать группа «Би-2».

Еще в феврале шоумен намекнул на воссоединение съемочной группы «ВУ». Ургант опубликовал сделанное в кабинете Останкино фото, где был виден его фирменный бейдж.