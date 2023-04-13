В МИД РФ заявили о возросших рисках военного столкновения России с НАТО

Александр Грушко, заместитель главы Министерства иностранных дел, отметил, что риск вооруженного столкновения РФ и НАТО значительно возрос в последнее время и это "осознают все".

В доказательство своих слов Грушко привел в пример ситуацию в Балтийском регионе, который, по его словам, альянс превратил из спокойной области в зону военного соперничества.

При этом со своей стороны Россия пыталась урегулировать положение в Балтийском море, но она так и не была услышана НАТО.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, отношения между НАТО и Россией еще более накаляются из-за вступления Финляндии в блок.

Это привело к увеличению линии фронта и повысило риски военной конфронтации.