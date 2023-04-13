Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил идею создания российского варианта Евровидения

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал Рамблеру инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова по созданию российского аналога конкурса "Евровидение", где могли бы участвовать исполнители дружественных стран с композициями на русском языке.

Эксперт считает, что идея устарела: такие фестивали и конкурсы были популярны в советский период, а сейчас подобное мероприятие внимания публики не привлечет.

Я эту инициативу не поддерживаю. Она пришла из советского периода, когда существовали похожие фестивали и конкурсы. В частности, тогда был Фестиваль советской песни в польской Зелёна-Гуре, конкурс на лучшее исполнение песен стран Соцсодружества и множество других.

По словам критика, такие дружественные тогда страны, как Болгария, ГДР, Польша, Венгрия, Румыния, Чехословакия отправляли в СССР артистов, которые исполняли на русском языке песни о мире и дружбе.

Тогда это было уместно и любимо. Сегодня подобный фестиваль не приживется. Кроме того, нет и песен, которые действительно звучали бы масштабно, красиво и мощно.

Сергей Соседов считает, что такие конкурсы и фестивали в советское время сделали свое дело, когда их любили и они собирали аудиторию. Но сегодня их воскрешать не нужно.