Остановилось сердце: в 48 лет умерла бывшая невестка Пугачёвой

После развода с Владиславом Пугачёвым его бывшая жена Виктория уехала из Москвы. Женщина нашла в себе силы побороть пристрастие к запрещенным веществам и сумела начать новую жизнь.

Как уточняет Космополитен, Виктория Фадеева обрела любовь с новым мужчиной и избегала публичности. Но, как стало известно изданию, счастье было недолгим: экс-невестка Примадонны скоропостижно умерла минувшей осенью.

Вика умерла во сне. У нее остановилось сердце, — рассказал источник СтарХита.

У женщины остались двое сыновей. Алла Борисовна помогала паре, выделяя ежемесяную материальную поддержку. Она в свое время взяла под опеку их сына Евгения, сейчас мальчик воспитывается в семье водителя звезды Игоря Польшикова.

Мужчина официально усыновил ребенка, а Пугачева позаботилась, чтобы у мальчика была недвижимость в Москве.

Сейчас племянник Примадонны счастлив во втором браке. Он женился на уроженке Татарстана Гузель Валиевой, в августе 2020 года у супругов родилась дочь, они назвали ее Аллой - в честь звездной тети мужа.