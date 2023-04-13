На Волочкову подали в суд за коммунальные долги

ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» из города Санкт-Петербурга обратилось в Тверской районный суд Москвы с иском к балерине Волочковой, сообщает Рамблер.

Товарищество намерено взыскать со звезды деньги за коммунальные услуги - жилье, тепло и электроэнергию. Информация о деле против Анастасии размещена на сайте Московского городского суда.

Как уточняет агентство, заявление поступило 31-го января 2022-го, а принято к производству 2-го февраля 2023 года. Первое судебное заседание должно состояться 17-го апреля.

Как уточняет издание Звездач, сумма иска к Волочковой составляет 400 тысяч российских рублей.

Анастасия Волочкова ранее делилась в интервью «Мосленте» фактами из личной жизни, рассказала о своей зарплате, хейтерах и отношении к России и эмигрировавшим коллегам.