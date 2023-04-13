Ургант все еще надеется, что проекты с его участием будут транслировать по ТВ

На днях Иван Ургант посетил премьеру первой картины, снятой в космосе, под названием "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

Общаясь с представителями СМИ, Иван выразил надежду на возвращение передач с его участием в эфир главного российского телеканала.

Тут же звезда экрана добавил, что зрители совсем скоро его увидят на ТВ.

Ранее сообщалось, что Ургант обратился к своим поклонникам с просьбой не верить тому, что шоу "Вечерний Ургант" больше никогда не будет их радовать, а на замену поставят в эфир развлекательный проект с Гариком Мартиросяном в качестве ведущего.

Известно, что в марте знаменитость вместе с семьей пребывал за границей (скорее всего в Израиле). Ведущий обещал вернуться в родное государство сразу после отпуска.