Муж Ахеджаковой рассказал, как себя чувствует актриса после обвинений в госизмене

Владимир Персиянинов, муж народной артистки России Лии Ахеджаковой, рассказал в интервью "Абзацу" о том, как себя чувствует его жена после обвинений в свой адреса в госизмене и спонсировании вооруженных сил Украины, сообщает МК.

По словам супруга знаменитости, Лия Меджидовна никуда уезжать не планирует.

Фотохудожник подчеркнул, что в настоящее время актрисе очень важно никак не реагировать на разные выпады в ее адрес.

Ранее сама Ахеджакова заявила, что не может до суда по совету своего адвоката комментировать предъявленные ей обвинения. И отметила, что с ней все хорошо.

Владимир Персиянинов стал третьим мужем звезды, с ним артистка счастлива уже более двадцати лет. Ранее она была замужем за коллегой Валерием Носиком и художником Борисом Кочейшвили.