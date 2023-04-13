Вышла замуж и родила: 300-килограммовая девушка сбросила вес и круто изменила жизнь

Американка Сара Нили пришла на реалити-шоу TLC «Моя 600-фунтовая жизнь» с весом почти 300 кг. Из-за своего веса девушка испытывала трудности при ходьбе, проблемы со здоровьем.

Доктор Нозарадан, к которому она обратилась, дал разрешение Саре на операцию по уменьшению желудка. И с этого момента жизнь Нили разделилась на до и после. Девушка за два года после операции похудела до 112 килограммов. И по-прежнему прилагает немало усилий, чтобы приблизиться к здоровому весу.

На новых снимках в соцсети Сара в коллаже фотографий продемонстрировала, как уменьшается ее талия. И призналась, что это был долгий и трудный путь, сообщает Супер.ру.

Я благодарна жизни за передачу "Моя 600-фунтовая жизнь" и доктора Нозарадана. За препятствия, с которыми я столкнулась на пути и которые заставили меня оставаться той, кем я являюсь сегодня. С каждым днем ​​мне становится легче, хотя все равно тяжело. Сейчас я очень люблю свою жизнь, - призналась Сара.

Совсем недавно она вышла замуж за любовь своей жизни — Джона Карпентера. У них родилась девочка - Гвендолин Сноу Карпентер. И теперь счастливые родители делятся фото своего растущего малыша.