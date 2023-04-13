Во Флориде казнен осужденный по прозвищу «убийца ниндзя»

Казнь Луи Гаскина состоялась в 18:15 (22:15 по Гринвичу), говорится в заявлении тюремных властей Флориды.

Верховный суд отклонил последнюю апелляцию этого 56-летнего приговоренного к смертной казни.

20 декабря 1989 года он совершил кровавые кражи со взломом, одевшись полностью в черное (отсюда и его прозвище в американских СМИ), чтобы украсть рождественские подарки для своей девушки.

Вооружившись ружьем, он отправился в зимнюю резиденцию пятидесятилетней пары из Нью-Джерси.

Согласно судебным документам, сначала он выстрелил в окно, смертельно ранив мужа и ранив жену, которую позже застрелил.

Луи Гаскин украл некоторые предметы и драгоценности в этом доме и ушел во вторую резиденцию, где возобновил нападение. Был ранен мужчина, которому, однако, удалось скрыться на машине с женой.

Арестованный через десять дней благодаря информации, предоставленной родственником, он признался в преступлениях.

На суде присяжные признали его виновным в убийстве. Но только восемь из двенадцати присяжных проголосовали за смертную казнь.

Сегодня для вынесения смертного приговора требуется единогласное решение присяжных, но тогда это было не так.

В последующие годы его адвокаты подали многочисленные апелляции, отмечая многочисленные психиатрические проблемы.

В 1991 году Апелляционный суд Флориды признал, что Гаскин страдал шизофреническим расстройством и слуховыми галлюцинациями, присудив ему осознание серьезности своих действий и, следовательно, привлечение его к уголовной ответственности.