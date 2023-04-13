Исследование заложило основы биологической диагностики болезни Паркинсона

Это открытие потенциально может дать путь к ранней диагностике этой патологии.

Высокое содержание этого белка в спинномозговой жидкости, которая омывает мозг, является «очень точным (для выявления) типичных форм болезни Паркинсона», резюмирует это исследование, опубликованное в журнале Lancet Neurology под руководством американского невролога Эндрю Сидероуфа.

Болезнь Паркинсона, наряду с болезнью Альцгеймера, является одной из основных патологий, поражающих мозг. Но до сих пор в значительной степени неизвестно, что вызывает это коварное зло, из-за которого больной постепенно теряет способность двигаться.

Однако известно несколько факторов, связанных с заболеванием. Среди последних уже несколько лет известно, что у пациентов часто обнаруживаются агрегаты α-синуклеина.