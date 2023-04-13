Повар рассказал, как сварить яйца, чтобы они не трескались и легко чистились

Важные нюансы:

Свежие яйца плохо чистятся, поэтому после того, как яйцо снесла курица, лучше дать им полежать около недели в холодильнике.

Для магазинных яиц это не актуально, так как в любом случае пока они доходят до прилавка, проходит уже больше недели.

Чтобы яйца после варки хорошо очищались, необходимо опускать их не в холодную, а в горячую воду.

Но делать это нужно не сразу, достав продукт из холодильника, а предварительно подержав их в теплой воде несколько минут, чтобы скорлупа не лопнула.

Как чистить яйца

Только хорошо остывшие яйца будут нормально чиститься, поэтому после варки в течение 15 минут их нужно выдержать в ледяной воде.

Еще лучше они будут очищаться, если оставить их на ночь в холодильнике.

Самый простой и быстрый способ очистить яйцо: тщательно раздавить скорлупу руками и под проточной водой аккуратно снять ее с яйца.