Покупатель нашел в связке бананов из магазина огромного паука

35-летний Крэйг Харрисон пришел в шок, когда захотел съесть купленный в супермаркете банан и нашел в связке фруктов притаившуюся самку гигантского крабового паука, сообщает Рамблер.

Мужчина от страха отшатнулся и упал. Успокоившись, британец собственноручно изловил паука, положил его в пластиковый контейнер и послал посылку в службу дезинфекции Tesco. Там подтвердили, что членистоногое прибыло в Англию из Доминиканской республики.

Зоологическое общество Лондона определило, что найденное членистоногое - особь гигантского крабового паука. Оказывается, представители такого вида нередко прячутся в бананах. Его укус ядовит, однако для человека не смертелен. Тем не менее, может вызвать учащенное сердцебиение, головные боли и рвоту.

Поставщик Tesco пообещал, что компания усилит проверку продукции, а представители супермаркета извинились перед покупателем и предложили Харрисону 100 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Мужчину эта сумма не удовлетворила. Он заявил, что паучиха его могла укусить, защищая потомство.

К слову, сумка каждой паучихи может содержать до 200 яиц.

Самого крупного гигантского крабового паука нашли в пещере в Лаосе. Диаметр этого членистоногого составлял примерно 30 сантиметров, что вдвое больше обычных особей.