Дачник со стажем научил, как использовать аспирин в борьбе с тлей на даче

Пока тля высасывает жизненные силы из дачных растений, садовод в недоумении пожимает плечами: почему при хорошем уходе огородные культуры вянут и чахнут, слабеют на глазах.

Если тля сразу не обнаружена, то она успеет наделать дел в огороде. Но есть способ, который поможет уничтожить вредное насекомое без вреда для растения.

Готовим раствор на основе аспирина: нужна одна измельченная таблетка, столовая ложка растительного масла, столовая ложка соды, чайная ложка жидкости для мытья посуды.

Все это перемешали в 4,5 литрах воды.

Применяем средство для опрыскивания пораженных участков. Делаем это раз в 15 дней в вечернее или утреннее время.