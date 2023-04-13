Бывалый дачник рассказал, как исправить суглинок, превратив его в плодородный грунт

12:13 2023-04-13

Глинистая почва - тяжелая и плотная, на ней плохо растут большинство растений. Огородные культуры, попав туда совсем не развиваются, почти не плодоносят, болеют или совсем гибнут.

Но исправить ситуацию можно, советом поделился опытный специалист.

Для повышения плодородия суглинистого участка надо сделать его более рыхлым, воздушным. Такая земля быстрее прогревается, лучше впитывает влагу, хорошо проводит воздух к корням.

Есть два варианта превращения суглинков в плодородный грунт. Первый - добавить речной песок крупной фракции - до 2-4 мм. Крупнозернистый песок добавляем постоянно и помногу.

На один квадратный метр требуется не меньше ведра.

Второй способ - добавление органических удобрений. Плодородным грунт становится под действием полезных почвенных микроорганизмов. Их источник - органика (торф, компост, навоз).

Применение этих добавок приведет к размножению и активной деятельности полезных бактерий, которые переработают суглинок и повысят его плодородие.