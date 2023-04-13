Список авто, владельцы которых обязаны платить налог на роскошь, опубликован налоговой РФ

В список автомобилей, владельцы которых обязаны платить налог на роскошь, попали 449 моделей. Перечень машин опубликовала ФНС.

В России составлен список единиц транспорта, стоимость которых превышает 10 000 000 российских рублей. Хозяева дорогостоящих моделей обязаны уплачивать повышенный транспортный налог, который по-другому называют налогом на роскошь.

Перечень таких автомобилей предоставлен сегодня, 13 апреля, Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

Из имеющихся 449 моделей машин - 275 стоимостью от 10 000 000 до 15 000 000 рублей и 174, стоящие более 15 000 000.

Налог на роскошь для первой категории авто ниже, чем для второй.

Владельцы такого транспорта получат уведомления о размере обязательного налогового сбора и обязательствах по его уплате не позднее осени текущего года.

Стоит заметить, что в прошлом году в этот перечень входили 345 автомобилей.