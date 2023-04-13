Помидоры черри: как вырастить такие томаты на своем участке

Ампельные томаты - один из видов черри - очень вкусны, неприхотливы в уходе. Но самое главное, они более устойчивы к болезням и вредителям. Что нужно, чтобы завести грядку таких помидоров?

Семена на рассаду обычно сеют в конце марта, однако можно сделать это и в середине апреля. Их надо замочить на час в слабом растворе марганцовки, а потом промыть в чистой воде.

В качестве грунта приготовить такой раствор: смесь торфа, перегноя и дерновой земли (в соотношении 1:1:1). Добавить к этой смеси 1 ст.древесной золы и по 1 ч.л. сульфата калия и суперфосфата (из расчета на 10 кг грунта).

Поливать рассаду в меру - чтобы не появилась черная ножка. Несколько раз подкормить минеральным удобрением (немного). Как и другие томаты, пикировать тогда, когда растение сформирует пару настоящих листьев.

Высаживать на грядку в конце мая. Если растение формируется в один стебель, нужно выломать все пасынки. Если в два - оставить тот из пасынков, который растет под первой цветочной кистью.

Если томаты черри высажены в теплицу, а не на открытом грунте, нужно опылить технически - периодически потряхивать все растение либо только цветочную кисть.

Подкармливать раз в две недели комплексным минеральным удобрением (4-5 г на 1 кв. м). Обычно такие плоды собирают недозрелыми, но некоторые дачники предпочитают более спелые томаты.