Цветовод-любитель посоветовал неприхотливый красивый цветок для дачи, который сажаем в апреле

Декоративный лен - малораспространенное, можно сказать оригинальное и даже диковинное для многих растение.

Очень приятное на вид, рано высаживается, рано цветет, отличается неприхотливостью.

Сортов очень много, как и расцветок, есть нежно-голубые, ярко-рубиновые, молочно-белые. Кусты бывают компактные и объемные, разной высоты, цветки миниатюрные, очень изящные.

Можно растить декоративный лен рассадой или семенами.

В апреле можно высадить семена прямо в открытый грунт.

Грядку готовим заранее, удобряем суперфосфатом и сульфатом калия. По ложке каждого препарата на квадратный метр земли. Немного перекапываем и увлажняем.

Растения не боятся небольших заморозков, но любят много света. Соответственно выбираем участок, хорошо освещенный солнцем.