Садовод с опытом рассказал простые правила всхожести сочной и ароматной петрушки

Но на деле все не так, петрушка не такая уж требовательная, но некоторые правила все же соблюдать надо.

Первое правило - не сажайте петрушку в тень. Но и на яркое солнце тоже не стоит, оптимальный вариант - полутень.

При избыточном свете зелень не будет яркой и сочной, в тени она вырастет чахлой и вялой, а нам нужны упругие, насыщенные, ароматные листики.

Сажаем петрушку по времени вместе с морковью. Но грядки относим подальше друг от друга, чтобы не было общих вредителей и болезней. Оба растения из семейства зонтичных.

Эфирные масла, содержащиеся в семенах, не дают им прорастать в холодной почве. Поэтому ждем, пока она прогреется.

Ранний посев будет всходить 2-3 недели, при позднем посеве дождетесь всходов за 5 дней.

В любом случае важно правильно организовать поливы. Нехватка влаги замедляет всхожесть.

Обильное увлажнение приведет к очень раннему росту и при этом всходы будут дружные и почти стопроцентные.